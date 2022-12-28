Минздрав заверил в стабильности ситуации с лекарствами

Важно заниматься развитием компетенций в этой области

Ситуация с фармацевтическими препаратами на российском рынке оценивается как стабильная. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил в эфире телеканала "Россия 24", что наблюдается активный спрос на одни и те же лекарственные препараты и медицинские изделия во всех странах, поэтому "независимость вот эта от ситуации, конечно же, подталкивает всех делать активные шаги по развитию производства".

Мурашко призвал помнить о том, что "расчетные компетенции и научные, и промышленные — это ... задача сегодняшнего дня, и ни в коем разе ее нельзя откладывать на завтра".

Хотя ни одна страна в мире, по словам министра, не имеет полного ассортимента производства медицинской продукции, развитые страны стремятся создать у себя как можно больше производственных площадок, что стало особенно заметно после пандемии коронавируса.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что большинство лекарственных препаратов, использующихся сегодня в нашей стране, — отечественного производства. Импортная медицинская техника также заменяется разработками отечественной промышленности. Фисенко подчеркнул, что российские лекарственные препараты не уступают по качеству импортным, но при этом они обычно в два-три раза дешевле зарубежных.

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