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Лавров назвал безопасность новых регионов абсолютным приоритетом

15:19
  • среда
  • 28 декабря 2022

Необходимо обеспечить их полную денацификацию, подчеркнул министр

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны. Такое заявление в среду, 28 декабря, сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат подчеркнул в эфире Первого канала, что "наш абсолютный приоритет — четыре новых региона России, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут".

Лавров также отметил, что "еще одна важнейшая цель специальной военной операции — недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на всех территориях Российской Федерации, в том числе и в новых регионах страны, будет обеспечена безопасная жизнь всех граждан России. Обсуждая с главами ДНР и ЛНР вопросы безопасности жителей новых российских регионов, Путин отметил, что ситуация там сложная, безопасность населения остается одним из ключевых вопросов.

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