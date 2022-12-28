Минобороны получило очередную партию истребителей Су-57

Программа по производству Су-57 и Су-35 на этот год полностью выполнена

Новая партия серийных истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны России. Программа по производству Су-57 и Су-35 для российских военных в этом году полностью выполнена.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", - приводит сообщение пресс-службы кабмина "Интерфакс".

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также поражения наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО.

В ОАК подчеркнули, что программа производства для Минобороны истребителей Су-57 и Су-35 в этом году выполнена полностью. На предприятии уже собирают самолеты, запланированные к поставкам в следующем году.

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