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Минобороны получило очередную партию истребителей Су-57

15:20
  • среда
  • 28 декабря 2022

Программа по производству Су-57 и Су-35 на этот год полностью выполнена

Новая партия серийных истребителей пятого поколения Су-57 передана Минобороны России. Программа по производству Су-57 и Су-35 для российских военных в этом году полностью выполнена.

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"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года", - приводит сообщение пресс-службы кабмина "Интерфакс".

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей, а также поражения наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО.

В ОАК подчеркнули, что программа производства для Минобороны истребителей Су-57 и Су-35 в этом году выполнена полностью. На предприятии уже собирают самолеты, запланированные к поставкам в следующем году.

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