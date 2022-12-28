Мишустин: негативные прогнозы по экономике России не сбылись

ВВП сократился всего на 2%

Российская экономика в 2022 году демонстрирует гораздо лучшие результаты, чем прогнозировали многие. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер-министр отметил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно состояния и динамики российской экономики не реализовались. За 11 месяцев 2022 года ВВП России сократился всего примерно на 2%.

При этом безработица в России в ноябре достигла исторического минимума в 3,7%, в то время как рост наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве и производстве оборудования. Восстанавливается кредитование юридических лиц и граждан — это существенный фактор для поддержки развития экономики.

Мишустин также рассказал о планах дальнейшего развития российской промышленности. В частности, в автопроме стратегия развития предполагает удвоение выпуска автомобилей в ближайшие два года, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом страна прошла 2022 год достаточно уверенно и "демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует".

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