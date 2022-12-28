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Жителям европейской части России пообещали теплый январь

15:58
  • среда
  • 28 декабря 2022

Средняя температура превысит климатическую норму

Январь 2023 года, по прогнозам метеорологов, будет теплее обычного в регионах европейской части России. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По словам Вильфанда, температурный фон выше климатической нормы в январе также ожидается в Красноярском крае, а на остальной территории азиатской части России столбики термометров будут показывать значения около нормы.

В январе Центральный, Северо-Кавказский федеральные округа, Красноярский край, Иркутскую область и Якутию ожидает избыток осадков, предупредил эксперт. При этом на Урале и на Чукотке осадки, напротив, окажутся в дефиците, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе в первые три дня 2023 года ожидается оттепель, затем на смену оттепели придут небольшие морозы. После 5 января начнет подмораживать при возобновлении осадков, ожидается небольшой снег.

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