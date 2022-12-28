Жители Тбилиси вышли на митинг против освобождения Саакашвили

Суд рассматривает возможность отсрочки тюремного заключения экс-президента по состоянию здоровья

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен отбыть в тюрьме весь срок приговора. Таково требование пострадавших при его режиме, митингующих у президентской резиденции в Тбилиси.

"Мы хотим напомнить президенту Саломе Зурабишвили ее же слова, что она ни при каких обстоятельствах никогда не помилует Саакашвили, который должен отсидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет", - заявил один из участников акции, брат которого скончался после пыток в тюрьме.

Тбилисский городской суд 29 декабря продолжит рассмотрение дела о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с ухудшением здоровья. Родные экс-президента заявляют, что он находится в критическом состоянии. Власти, в свою очередь, считают, что Саакашвили "бездарно симулирует" болезнь.

Такого же мнения придерживаются и митингующие. Участники акции пообещали устроить массовые протесты по всей стране, если Саакашвили помилуют, передает "Интерфакс".

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