Бочкарёв: Выставка "Мы меняем Москву" открылась на Рождественском бульваре

Посетители выставки смогут узнать о ключевых достижениях в градостроительном развитии столицы

В столице на Рождественском бульваре открылась выставка "Мы меняем Москву". Она посвящена итогам работы Строительного комплекса в 2022 году, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В этом году мы завершили ряд знаковых проектов: провели технические пуски участков Большой кольцевой линии, чтобы в новом году запустить по ним пассажирское движение, открыли основной участок Московского скоростного диаметра, развязку МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции, Международный центр самбо и Центр бокса в Лужниках, павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке, завершили строительство нескольких корпусов для больницы в Коммунарке, ввели в эксплуатацию реконструированный стадион "Москвич". В общей сложности в городе построено более 85 социальных объектов различной направленности", – сказал Бочкарёв.

По его словам , в наступающем году продолжится работа по строительству радиальных линий метро, МЦД, южного участка Московского скоростного диаметра, введут в эксплуатацию ряд значимых объектов здравоохранения, несколько крупных школ.

Посетители выставки смогут узнать о ключевых достижениях в градостроительном развитии столицы, а также о знаковых объектах, построенных в уходящем году. Выставка проходит с 26 декабря по 22 января.

Выставка подготовлена при поддержке Стройкомплекса Москвы. Организатором мероприятия выступает АНО "Центринформ". Стратегический партнер выставки – АО "Мосинжпроект".

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