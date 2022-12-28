Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок

Он признан виновным в убийстве шести человек

Суд огласил приговор Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Он признан вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения. Суд приговорил его к пожизненному заключению.

Первые три года заключения Бекмансуров будет отбывать в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима, пишет "Интерфакс".

Ранее Бекмансуров полностью признал свою вину. В последнем слове он сообщил, что раскаивается в содеянном и обязуется выплачивать ущерб, причиненный своими действиями.

Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года, вооруженный гладкоствольным ружьем, пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. Шесть человек погибли, более 20 были ранены. При задержании он также выстрелил в полицейского.

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