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Сотрудника посольства Литвы в Москве выслали из России

16:22
  • среда
  • 28 декабря 2022

Это ответная мера на шаги Вильнюса

Сотрудник посольства Литвы в Москве объявлен персона нон грата. В МИД России подчеркнули, что это ответная мера на недружественные шаги Вильнюса.

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"В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что 28 декабря в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России. Юргите Цибулскиене заявили решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе.

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