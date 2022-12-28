Сотрудника посольства Литвы в Москве выслали из России

Это ответная мера на шаги Вильнюса

Сотрудник посольства Литвы в Москве объявлен персона нон грата. В МИД России подчеркнули, что это ответная мера на недружественные шаги Вильнюса.

"В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 5 дней", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что 28 декабря в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Литвы в России. Юргите Цибулскиене заявили решительный протест в связи с необоснованной высылкой 1 декабря сотрудника посольства России в Вильнюсе.

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