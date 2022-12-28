Путин пообещал комфортные условия инвестирующим в высокие технологии

Власти продолжат содействовать развитию современных компаний

Российские власти продолжат создавать комфортные условия для работы инвесторов. Высокотехнологичные компании получат поддержку, пообещал президент России Владимир Путин.

"Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - заявил Путин во время церемонии запуска завода "Титан-Полимер".

Владимир Путин участвовал в запуске завода по видеосвязи. Предполагалось, что президент лично посетит предприятие в Псковской области. Однако российский лидер не смог прилететь из Санкт-Петербурга, помешала непогода, передает РИА Новости.

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