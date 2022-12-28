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Путин пообещал комфортные условия инвестирующим в высокие технологии

16:44
  • среда
  • 28 декабря 2022

Власти продолжат содействовать развитию современных компаний

Российские власти продолжат создавать комфортные условия для работы инвесторов. Высокотехнологичные компании получат поддержку, пообещал президент России Владимир Путин.

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"Мы продолжим содействовать развитию современных, высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - заявил Путин во время церемонии запуска завода "Титан-Полимер".

Владимир Путин участвовал в запуске завода по видеосвязи. Предполагалось, что президент лично посетит предприятие в Псковской области. Однако российский лидер не смог прилететь из Санкт-Петербурга, помешала непогода, передает РИА Новости.

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