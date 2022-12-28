Путин по видеосвязи запустил завод в Псковской области

Президент поблагодарил всех работников завода

В Псковской области сегодня начал работу новый завод - "Титан-Полимер". Это уникальное для России производство, которое позволяет выпускать все виды полимерного сырья для изготовления медицинских препаратов и различных видов упаковки, в том числе и пищевой.

Предприятие готово обеспечит страну продукцией, которая на данный момент ввозится из-за рубежа - волокна, плёнки и нетканые материалы. А это, в свою очередь, будет способствовать возрождению текстильной и других отраслей промышленности. Старт работы "Титан-Полимера" по видеосвязи из Санкт-Петербурга дал Владимир Путин. Обращаясь к руководству и сотрудникам завода, президент отметил, что данный проект укрепляет промышленный суверенитет России.

"В Псковской области планируется создать целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать как раз продукцию "Титан-Полимера". Безусловно, идея интересная, хорошая, рассчитываю, что региональные власти подумают над этим вопросом. Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, давать дополнительный стимул малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях. Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств, они нам нужны для выпуска собственной качественной продукции. Мы продолжим содействовать развитию современных высокотехнологичных компаний по всей стране и будем создавать максимально комфортные условия для работы инвесторов", - заявил Владимир Путин.

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