Он призвал не истощать собственные запасы

Испания планирует обучать по две с половиной тысячи украинских военных в год. Об этом рассказали в министерстве обороны страны. Кроме того, Мадрид обещает нарастить финансовую поддержку Киева. Запад не останавливается в оказании помощи режиму Зеленского. Вот и сегодня в Киеве обсуждают новые поставки оружия из Франции. В украинскую столицу с визитом прибыл министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню.

В Киев глава вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню прибыл впервые. Главной темой встречи с украинскими коллегами ожидаемо должна стать военная поддержка ВСУ. В том числе поставки систем противовоздушной обороны. Ряд французских экспертов считают, что объемы помощи настолько велики, что могут истощить собственный арсенал страны.

Финляндия, самая северное государство Европы, тоже не остаётся в стороне - может первой поставить на Украину танки Leopard 2. Правда, не все имеющиеся 200 единиц. Такая боевая техника нужна самим, констатируют депутаты парламента.

"Собственная обороноспособность Финляндии не должна быть поставлена под угрозу, но очевидно, что успех Украины в войне также является решающим фактором для Финляндии с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении финских депутатов.

Той же позиции придерживаются итальянские политики, которые просят власти страны не переусердствовать. Республика готовит уже 6 пакет военной помощи для ВСУ.

"Ракеты не продаются в супермаркете. Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения", - заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

И речь не только о военных запасах, но и финансовых. За прошедшие 10 месяцев ЕС отправил на Украину более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов. Лекарства, продукты питания, палатки, пожарные машины и мобильные госпитали. При том, что самим европейцам сейчас точно не до жиру. Во Франции начали выдавать талоны на дрова, с помощью которых семьи смогут отапливать свои дома и экономить на электроэнергии. Получить их смогут не все - только граждане с достатком ниже среднего, но таких в стране почти 70%. А вот жителей Молдавии призывают не рассчитывать на помощь правительства. В стране набирает популярность ролик, в котором в камин бросают разрубленную елку. Еще более доходчиво о стоимости жизни в западной Европе рассказывают приезжие. Гражданин Латвии переехал в Соединенное королевство 13 лет назад: "Цены на газ и электричество вообще сумасшедшие сейчас. Сумасшедшие! Один раз в неделю я стиральную машину включаю, один раз включаю воду подогреть, чтоб помыть посуду, ну и два раза, чтоб покушать приготовить. Всего по времени я полтора часа воду подогреваю газом, во всех домах у нас бойлеры стоят. И я плачу за это где-то 280 долларов в месяц, если в доллары перевести. Четыре раза стиральная машина и два раза покушать приготовить!"

Однако спасут ли замерзающую Европу советы экономить, пока неясно. Особенно если страны продолжат настаивать на введение потолка цен на российские энергоресурсы. Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставлять нефть компаниям и физлицам, которые намерены применять фиксированную цену для закупок. Причем ограничения коснутся не только будущих, но и уже действующих контрактов.

Такие ответные меры, уверены эксперты, непременно повлекут за собой новый виток энергокризиса в Европе. Запрет на продажу российской нефти странам "Большой семерки" спровоцирует очередной рост цен на черное золото.

"Я думаю, что все, кто был задействован в принятии этого ограничения цен на российскую нефть, ждали ответа от Москвы. А вот второе сообщение, что там рассматривают сокращение добычи - это может иметь последствия. И нам придётся и дальше жить со значительно более высокими ценами на нефть, чем мы привыкли", - говорит Кристиан Копфер, аналитик банка Handelsbanken.

Недоумение от действий собственных властей испытывают и некоторые американцы. Журналист Гарланд Никсон обнародовал кадры с одной из центральных магистралей Лос-Анджелеса. Вдоль дороги растянулся стихийный палаточный лагерь мигрантов и горы мусора. Автор публикации сокрушается: миллиарды для Украины, пока Америка разваливается. Тем не менее, коллективный Запад продолжает сливать те самые миллиарды в воронку украинской военной машины и строить экономические барьеры в отношениях с Москвой. Европатриоты призывают бойкотировать те компании, которые до сих пор не ушли с российского рынка.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе", - заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии.

Все, кто надо, сигнал давно услышали. Парламент Сербии начал подготовку к закрытому совещанию. Главной темой обсуждения станет поддержка антироссийских санкций.

Анна Пешехонова, Елена Макарова. "ТВ Центр".

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