Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Саратовом

Легковушка столкнулась с грузовиком

Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека, в том числе ребенок. Еще один мужчина – в тяжелом состоянии.

"Предварительные данные ДТП. 17:00 Энгельсский район, трасса на Маркс, развязка на новый мост через реку Волга, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей 5 человек пострадало", — сообщил в Telegram министр здравоохранения региона Олег Костин.

Костин уточнил, что две женщины, мужчина и шестилетний ребенок скончались на месте. Еще один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

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