Генерал МЧС пострадал от упавшего с крыши льда на западе Москвы

Елизаров прооперирован

Пострадавшим при падении льда с крыши здания на западе Москвы оказался генерал-лейтенант МЧС. Директор департамента оперативного управления ведомства Анатолий Елизаров госпитализирован и прооперирован.

"Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что 28 декабря на мужчину упала наледь с крыши нежилого здания на улице Инициативной. Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку. Следователи установят лиц, ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.

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