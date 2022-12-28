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Генерал МЧС пострадал от упавшего с крыши льда на западе Москвы

17:43
  • среда
  • 28 декабря 2022

Елизаров прооперирован

Пострадавшим при падении льда с крыши здания на западе Москвы оказался генерал-лейтенант МЧС. Директор департамента оперативного управления ведомства Анатолий Елизаров госпитализирован и прооперирован.

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"Елизаров прооперирован. Он в сознании, находится под наблюдением врачей", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что 28 декабря на мужчину упала наледь с крыши нежилого здания на улице Инициативной. Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку. Следователи установят лиц, ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи. 

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