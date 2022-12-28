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Министры обороны России, Сирии и Турции обсудили сирийский кризис

18:21
  • среда
  • 28 декабря 2022

Диалог назвали конструктивным

Переговоры глав военных ведомств России, Турции и Сирии прошли в Москве. Министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса.

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"Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - приводит сообщение Минобороны "Интерфакс".

Диалог в таком формате стороны назвали конструктивным. Решено его продолжить – в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом, отметили в российском военном ведомстве.

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