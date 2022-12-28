Минцифры расширит список специальностей для отсрочки от военной службы

Подача заявлений откроется 23 января

Перечень специалистов, которым предоставляется отсрочка от срочной военной службы, расширяется. Его приравняют к списку специальностей, который действовал во время проведения частичной мобилизации, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"В рамках работы по списку специальностей по частичной мобилизации мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства... Все, что сможем провести как ИТ-специальность, все проведем", - приводит заявление Шадаева "Интерфакс".

Министр добавил, что подача заявлений на отсрочку откроется 23 января. При этом будут использованы все наработки, использованные во время частичной мобилизации. Кроме того, если ранее заявления подавали компании, то теперь это может сделать сам сотрудник. Претенденты на отсрочку, помимо российского гражданства, возраста от 18 до 27 лет, работы по трудовому договору, должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, начиная с 1 октября 2021 года.

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