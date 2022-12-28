Мэр украинского Лебедина написал донос в СБУ на Деда Мороза

Утренник в школе Баклыков назвал "советским агитационным шабашем"

Появление деда Мороза и Снегурочки на школьном празднике в селе Михайловка возмутило мэра города Лебедина, что в Сумской области Украины. Александр Баклыков обратился в СБУ с донесением о случае "советской агитации".

"В коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советский агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, дети должны получать радость, праздники, подарки. Но есть определенные границы, которые нельзя переступать", - приводит заявление Баклыкова ТАСС со ссылкой на украинское издание "Захид".

Лебединский мэр считает, что участие "советских" персонажей в утреннике недопустимо, когда на Украине идет кампания по декоммунизации. С просьбой проверить и оценить действия должностных лиц, организовавших праздник, Баклыков обратился к председателю Сумской областной военной администрации и главе областного управления СБУ.

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