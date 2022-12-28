ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мэр украинского Лебедина написал донос в СБУ на Деда Мороза

19:21
  • среда
  • 28 декабря 2022

Утренник в школе Баклыков назвал "советским агитационным шабашем"

Появление деда Мороза и Снегурочки на школьном празднике в селе Михайловка возмутило мэра города Лебедина, что в Сумской области Украины. Александр Баклыков обратился в СБУ с донесением о случае "советской агитации".

Дед Мороз доставил в Кремль главную новогоднюю елку страны
Дед Мороз рассказал, можно ли у него попросить QR-код

"В коммунальном учебном заведении Лебединского городского совета состоялся советский агитационный шабаш под названием "Праздничный квест от Деда Мороза". Безусловно, дети должны получать радость, праздники, подарки. Но есть определенные границы, которые нельзя переступать", - приводит заявление Баклыкова ТАСС со ссылкой на украинское издание "Захид".

Лебединский мэр считает, что участие "советских" персонажей в утреннике недопустимо, когда на Украине идет кампания по декоммунизации. С просьбой проверить и оценить действия должностных лиц, организовавших праздник, Баклыков обратился к председателю Сумской областной военной администрации и главе областного управления СБУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дед Мороз
Дед Мороз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.