ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожье

19:50
  • среда
  • 28 декабря 2022

Населенный пункт Пологи 9 месяцев под постоянными обстрелами ВСУ

Пешеходный мост через реку Конку в Пологах Запорожской области взорван. Это дело рук украинских диверсантов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

США разбудили "спящие" диверсионные ячейки в России
В ЛНР нашли схроны диверсантов для подготовки терактов

"Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, 9 месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна - переход через реку Конку", - написал Рогов в Telegram.

По данным представителя администрации Запорожской области, мост подорвали около 13:00 28 декабря.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.