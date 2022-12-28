Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожье

Населенный пункт Пологи 9 месяцев под постоянными обстрелами ВСУ

Пешеходный мост через реку Конку в Пологах Запорожской области взорван. Это дело рук украинских диверсантов, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Теперь к многочисленным проблемам жителям многострадальных Полог, 9 месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна - переход через реку Конку", - написал Рогов в Telegram.

По данным представителя администрации Запорожской области, мост подорвали около 13:00 28 декабря.

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