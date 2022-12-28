Российские интернет-магазины снимают с продажи игрушки "Хагги Вагги"

Рынок наводнили игрушки сомнительного качества

Российские маркетплейсы и интернет-магазины изымают игрушки "Хагги Вагги" из продажи после того, как Роскачество признало их небезопасными.

"Крупные российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркет" и "СберМегаМаркет" удалили карточки товаров с игрушками "Хагги Вагги", страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов", - сообщили в Роскачестве.

Ранее организация сообщила, что в условиях высокого спроса и ажиотажа вокруг игрушек "Хагги Вагги" российский рынок наводнили товары китайского производства самого разного качества. 89% исследованных образцов имели превышения по содержанию фенола.

В одном из образцов обнаружено максимальное превышение более чем в четыре раза. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, возможны головные боли, головокружения, отметили в Роскачестве.

Кроме того, абсолютное большинство игрушек продаются бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия.

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