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Белград получил от США и ЕС гарантии для сербов на баррикадах в Косово

20:15
  • среда
  • 28 декабря 2022

Им не грозит арест или судебное преследование

Сербы, обороняющиеся на баррикадах в северных районах Косова, будут освобождены от ареста или какого-либо судебного преследования за участие в протестах. Такие гарантии предоставили Белграду в совместном заявлении Соединенные Штаты и Европейский союз, сообщил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

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"Мы получили более серьезные гарантии от США и Евросоюза, чем когда-либо, в отношении требований сербов, которые они выдвинули в качестве условий их ухода с баррикад", - приводит заявление Петковича ТАСС.

26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои силы безопасности. В ответ Вооруженные силы Сербии и силы МВД страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александра Вучича, также были приведены в боевую готовность.

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