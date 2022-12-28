Ниагарский водопад частично замерз из-за морозов

Полностью водопад не замерзал никогда

В США из-за аномальных холодов частично замёрз Ниагарский водопад. Толстым слоем льда покрылась и прилегающая к нему смотровая площадка.

Тысячи туристов устремились на границу США и Канады, чтобы запечатлеть редкое явление. За всю свою историю Ниагара с американской стороны замерзала только пять раз и всегда частично. Полностью обледенеть настолько мощный поток воды просто не может.

Непогода обрушилась на значительную часть США в минувшие выходные. Больше всего досталось городу Буффало, в окрестностях которого как раз и находится Ниагарский водопад. По последним данным, жертвами ураганного ветра, рекордных морозов и снегопадов стали 63 человека. Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся и на этой неделе.

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