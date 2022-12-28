Лавров: на Украине находятся сотни американских военнослужащих

Специалисты из США оказывают не только консультативные услуги

В Киеве находится значительный аппарат военного атташе США. И его сотрудники заняты не только визитами в Министерство обороны Украины, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

"Военные специалисты явно занимаются не только нанесением визитов в Министерство обороны Украины, но, конечно же, так или иначе оказывают прямые консультативные, а может, и более чем консультативные услуги", - заявил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По данным главы российского МИД, на Украине сейчас находятся десятки, если не сотни американских военнослужащих. И они там были еще до госпереворота 2014 года, сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины, отметил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"