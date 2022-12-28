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Лавров: на Украине находятся сотни американских военнослужащих

20:41
  • среда
  • 28 декабря 2022

Специалисты из США оказывают не только консультативные услуги

В Киеве находится значительный аппарат военного атташе США. И его сотрудники заняты не только визитами в Министерство обороны Украины, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.

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"Военные специалисты явно занимаются не только нанесением визитов в Министерство обороны Украины, но, конечно же, так или иначе оказывают прямые консультативные, а может, и более чем консультативные услуги", - заявил Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По данным главы российского МИД, на Украине сейчас находятся десятки, если не сотни американских военнослужащих. И они там были еще до госпереворота 2014 года, сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины, отметил Лавров.

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