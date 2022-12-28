Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров получил пожизненный срок

Он признан вменяемым

В Перми сегодня огласили приговор убийце, который год назад в здании местного университета застрелил шесть человек. Ещё порядка 50 получили травмы.

19-летний Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, а остальное - в исправительной колонии особого режима. Учтены смягчающие обстоятельства - содействие следствию, признание вины, наличие хронических заболеваний и инвалидности.

Бекмансурову также предстоит выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших. Разбирательство продолжалось 4 месяца, опрошены свыше тысячи свидетелей, проведены сотни экспертиз. Суд установил, что атака была спланированной - о своих намерениях преступник рассказывал знакомым и опубликовал пост об этом на своей странице в социальной сети непосредственно перед нападением. Бекмансуров признан психически здоровым.

Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября прошлого года. С началом стрельбы люди стали выбегать на улицу, некоторые в попытке спастись выпрыгивали из окон. Задержали убийцу сотрудники ДПС, которые оказались поблизости.



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