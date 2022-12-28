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Вашингтон заверил Москву в отсутствии планов прямого столкновения с Россией

20:56
  • среда
  • 28 декабря 2022

Обслуживать батареи Patriot будут украинцы

Вашингтон по дипломатическим каналам, которые пока еще сохраняются, заверил Москву, что США не хотят и не будут напрямую воевать с Россией. Не намерены Штаты также направлять своих специалистов на Украину для обслуживания переданных Киеву комплексов ПВО Patriot, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

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"Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется", - сказал Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По словам главы МИД, США заявляют об отказе от оправки экспертов на Украину именно потому, что не планирует напрямую воевать с Россией. В Вашингтоне заверяют, что Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию.

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