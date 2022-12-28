Макрон призвал власти Франции отреагировать на вспышку ковида в КНР

Кабмин должен защитить французов

Правительство Франции должно принять меры, чтобы защитить своих граждан от коронавируса. Такое поручение дал кабмину президент страны Эммануэль Макрон на фоне вспышки COVID-19 в Китае.

"Президент поручил правительству разработать меры для защиты французов", - заявили в Елисейском дворце телеканалу BFMTV.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в КНР с начала декабря, после того, как Пекин ослабил антиковидные ограничения. Медики заявляют, что это ослабленные штаммы: болезнь протекает в щадящей форме и вероятность летального исхода чрезвычайно низкая. В итоге китайские власти решили ослабить карантинные ограничения для въезжающих в страну с 8 января.

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