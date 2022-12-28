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Зеленский раскрыл цель Киева в конфликте с Россией

21:58
  • среда
  • 28 декабря 2022

Украинский лидер считает, что это – "восстановление территориальной целостности страны"

Восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года – главная цель противостояния с Россией, заявил украинский президент. Владимир Зеленский заявил об этом в своей речи перед Верховной радой.

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Также целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной неких "новых гарантий безопасности". Он считает, что для этого необходима реформа международных организаций, которые сегодня, по его мнению, неспособны гарантировать мир. Еще одним итогом противостояния, по словам Зеленского, должно стать возвращение домой всех украинских военнопленных, передает РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил: если Киев не захочет принять требования Москвы по завершению конфликта, вопрос решит российская армия. В Москве убеждены, что власти в Киеве могут в любой момент прекратить бессмысленное сопротивление, но избегают этого.

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