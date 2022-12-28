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Названа главная ошибка Байдена в общении с Зеленским

22:15
  • среда
  • 28 декабря 2022

Намеки президента США привели к катастрофическим последствиям

Намекая Киеву на возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, президент США Джо Байден допустил главную ошибку. Негативная реакция России на подобный рискованный шаг была очевидна, но западные политики не приняли никаких мер предосторожности в попытке разрядить ситуацию, пишет обозреватель Spectator Роберт Сервис.

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"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского", — отмечает автор.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что именно ориентация Киева на вступление в НАТО стала одной из причин начала российской спецоперации. Зеленский в октябре сообщил, что Украина подает заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Однако в Белом доме заявили, что такая процедура сейчас несвоевременна, напоминает РИА Новости.

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