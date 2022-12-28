Президент поздравил коллегу с Днем освобождения Кубы

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Лидеры обсудили совместные проекты в энергетике, промышленности и других областях и подтвердили готовность реализовать договоренности, которые были достигнуты в ходе ноябрьского визита Бермудеса в Россию.

Путин поздравил коллегу с национальным праздником Днем освобождения, на острове его отмечают 1 января, и пожелал благополучия всему кубинскому народу.

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