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Украинский министр на коленях выпросил у Маска доступ к Starlink

22:34
  • среда
  • 28 декабря 2022

Украина получила около 24 тысяч терминалов

Главу компании SpaceX Илона Маска на коленях просили предоставить Украине доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink. С таким признанием выступил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Я просто стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине, и обещал, что мы установим мировой рекорд", - заявил Федоров в интервью агентству Associated Presss.

Министр утверждает, что передача Украине терминалов Starlink помогла спасти тысячи жизней. SpaceX передала Киеву к настоящему моменту около 24 тысяч терминалов. Ранее Федоров заявлял, что компания Маска поставит Украине еще 10 тысяч терминалов для использования в случае широкомасштабного отключения электроэнергии, передает ТАСС.

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