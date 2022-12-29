Минобороны показало боевую работу экипажей танков Т-80

Они задействованы в СВО

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-80, которые задействованы в специальной военной операции.

Танковые подразделения обеспечивают активную оборону и поддержку наступающих мотострелковых подразделений. Огонь по объектам противника ведут в том числе с закрытых позиций, в качестве укрытия в таких случаях используют рельеф местности.

Среди основных целей наших танкистов - бронетехника, укрепления и живая сила украинских националистов. Помощь в корректировке огня и разведку позиций противника обеспечивают расчёты беспилотных летательных аппаратов.

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