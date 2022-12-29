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Спас раненых сослуживцев: названы имена новых героев спецоперации

08:44
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Минобороны рассказало об отваге наших военнослужащих

Новые данные о примерах мужества и героизма наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Боевая машина пехоты, в которой находился старший матрос Артур Гарифуллин, была подбита украинскими диверсантами. Несмотря на полученную контузию, Артур вытащил из горящей машины раненых сослуживцев, вступил в бой с неонацистами и ликвидировал пятерых из них. Противник был вынужден отступить, а старший матрос Гарифуллин оказал помощь пострадавшим и организовал их эвакуацию.

Сержант Виктор Боженов во время обороны наших позиций обнаружил беспилотник, с помощью которого противник корректировал огонь артиллерии, и прицельным выстрелом уничтожил его. Благодаря действиям Виктора наши военные смогли перейти в контратаку и отбросить противника на исходные позиции.

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