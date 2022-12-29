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Россия отказалась обсуждать "формулу мира" Зеленского

08:37
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Переговоров на этой основе не будет, заявил Сергей Лавров

Россия не будет ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", заявленной президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 29 декабря, предупредил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Дипломат отметил неготовность Киева к диалогу, поскольку "Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы".

Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, но на таких условиях переговоров не будет, подчеркнул министр.

Лавров также заявил, что "нынешняя обойма украинских политиков всем хорошо известна своей недоговороспособностью", а большинство из них — "откровенные русофобы", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский назвал главной целью Киева в противостоянии с Россией восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Также целью боевых действий Зеленский назвал получение Украиной неких "новых гарантий безопасности" и возвращение домой всех украинских военнопленных.

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