В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

Украина объявила войну памятникам, подчеркивали в России

Памятники императрице Екатерине II и основателям Одессы, а также полководцу Александру Кутузову демонтировали в Одессе в ночь на четверг, 29 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, соответствующее решение ранее принял городской совет Одессы. При этом петицию о демонтаже памятников внес на рассмотрение президент Украины Владимир Зеленский, мотивировав свою инициативу защитой интересов страны и необходимостью избавиться от объектов российского имперского и советского прошлого.

Ожидается, что демонтированные памятники отправят в Одесский областной художественный музей.

Заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко ранее прокомментировала акты ванлализма в отношении памятников на Украине и в Молдавии, имеющих отношение к российской истории. Она заявила, что такое проявление пещерной русофобии — это "и неуважение к собственной истории, и надругательство над памятью предков".

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