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Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

08:26
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Кремль выражал понимание позиции Белграда

Сербия признательна России за поддержку в ситуации с обострением конфликта в Косово и Метохии. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
Белград получил от США и ЕС гарантии для сербов на баррикадах в Косово

Сербский президент отметил, что удалось добиться сохранения мира в регионе и при этом гарантировать безопасность проживающих в нем сербов.

Вучич заявил, что "бесконечное количество раз" скажет "спасибо" России за поддержку, которую она оказывает Сербии. Наряду с этим политик выразил благодарность Китаю и Индии, сообщает ТАСС.

В начале декабря бойцы самопровозглашенной республики Косово заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги. Это привело к резкому обострению конфликта между сербским населением и косоварами, а также массовым протестам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость обеспечить все права косовских сербов, назвав это главным для России в ситуации в Косово.

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Александр Вучич
Александр Вучич
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