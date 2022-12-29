Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Кремль выражал понимание позиции Белграда

Сербия признательна России за поддержку в ситуации с обострением конфликта в Косово и Метохии. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский президент отметил, что удалось добиться сохранения мира в регионе и при этом гарантировать безопасность проживающих в нем сербов.

Вучич заявил, что "бесконечное количество раз" скажет "спасибо" России за поддержку, которую она оказывает Сербии. Наряду с этим политик выразил благодарность Китаю и Индии, сообщает ТАСС.

В начале декабря бойцы самопровозглашенной республики Косово заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги. Это привело к резкому обострению конфликта между сербским населением и косоварами, а также массовым протестам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость обеспечить все права косовских сербов, назвав это главным для России в ситуации в Косово.

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