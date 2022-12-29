Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Кремль выражал понимание позиции Белграда
Сербия признательна России за поддержку в ситуации с обострением конфликта в Косово и Метохии. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
Сербский президент отметил, что удалось добиться сохранения мира в регионе и при этом гарантировать безопасность проживающих в нем сербов.
Вучич заявил, что "бесконечное количество раз" скажет "спасибо" России за поддержку, которую она оказывает Сербии. Наряду с этим политик выразил благодарность Китаю и Индии, сообщает ТАСС.
В начале декабря бойцы самопровозглашенной республики Косово заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги. Это привело к резкому обострению конфликта между сербским населением и косоварами, а также массовым протестам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость обеспечить все права косовских сербов, назвав это главным для России в ситуации в Косово.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"