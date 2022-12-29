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Закон о платежах в криптовалютах могут принять в начале 2023 года

09:37
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Об этом рассказал глава профильного думского комитета

Государственная дума может принять законопроект, разрешающий проводить трансграничные сделки с криптовалютами, в январе-феврале 2023 года. Если это произойдет, то со второго квартала 2023 года документ начнет работать, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Депутат пояснил, что основная критика законопроекта связана с рисками открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России. Участники обсуждения предлагают прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы такую опасность снять.

Такие поправки можно внести ко второму чтению, однако "это приведет к удлинению срока рассмотрения документа", отметил Аксаков.

При этом парламентарий подчеркнул, что хотелось бы "быстрее принять законопроект и дать организациям возможность расплачиваться с помощью криптовалют, например, за параллельный импорт".

В ноябре на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о майнинге криптовалют. Документ вводит это понятие в правовое поле и создает основу для формирования правоприменительной практики. В частности, речь идет о том, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты физических и юридических лиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком.

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