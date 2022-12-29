Закон о платежах в криптовалютах могут принять в начале 2023 года

Об этом рассказал глава профильного думского комитета

Государственная дума может принять законопроект, разрешающий проводить трансграничные сделки с криптовалютами, в январе-феврале 2023 года. Если это произойдет, то со второго квартала 2023 года документ начнет работать, рассказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат пояснил, что основная критика законопроекта связана с рисками открыть канал неконтролируемого легального вывода капитала из России. Участники обсуждения предлагают прописать некоторые дополнительные нормы, чтобы такую опасность снять.

Такие поправки можно внести ко второму чтению, однако "это приведет к удлинению срока рассмотрения документа", отметил Аксаков.

При этом парламентарий подчеркнул, что хотелось бы "быстрее принять законопроект и дать организациям возможность расплачиваться с помощью криптовалют, например, за параллельный импорт".

В ноябре на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о майнинге криптовалют. Документ вводит это понятие в правовое поле и создает основу для формирования правоприменительной практики. В частности, речь идет о том, что требования к деятельности осуществляющих майнинг цифровой валюты физических и юридических лиц будут устанавливаться правительством по согласованию с Центробанком.

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