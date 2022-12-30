Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Львам советуют встретить Новый год подальше от дома, а Стрельцам - порадовать своего внутреннего ребенка

Овны

В этом году Луна решила встретить Новый год в гостях у вашего знака. Это прекрасно, вам остается лишь добавить мягкости и уюта в этот праздничный день.

Тельцы

Лучшего дня для того, чтобы загадать желание просто не придумаешь! Вам сегодня следует выделить время на мечты и планы. И обязательно запишите их на красивой бумаге.

Близнецы

Звезды советуют провести последнюю пятницу этого года так, как хочется. Позвольте себе уйти в отрыв и сбросить энергию, от которой хочется избавиться.

Раки

Если вы хотите загадать желание о любви и романтике - добавьте на новогодний стол сердечек. Если же интересуют деньги… Поищите ритуалы сами и выберете наиболее вам понравившийся!

Львы

Вам этот Новый год лучше встретить подальше от дома, чтобы впустить в свою жизнь позитивные перемены. Самый крутой вариант – город, в котором вы впервые.

Девы

В уходящем году вы научились замечать то, мимо чего раньше проходили мимо. Это редкое качество, продолжайте его совершенствовать и становиться еще креативнее.

Весы

Вы в этом году будете встречать Новый год с романтическим настроением. Луна в Овне уверяет, что противоположный пол это тоже обязательно заметит!

Скорпионы

Обязательно сделайте завтра свои любимые ритуалы, даже если будет совсем мало времени. Это поможет вам быть увереннее в себе, а значит – успешнее.

Стрельцы

Вам очень не хватает детства! Купите себе мягкую игрушку, если хочется. Или пригласите на завтра Деда мороза – порадуйте своего внутреннего ребенка. Пусть даже близкие крутят пальцем у виска.

Козероги

Как всегда, в момент Нового года Солнце займет самый лучший, королевский градус Козерога. Подготовьтесь к этому как следует - заранее придумайте свое желание!

Водолеи

Вы встретите Новый год с телефоном в руках – уж слишком многие захотят вам позвонить! Не забудьте записать или проговорить свои желания, а можно и пропеть!

Рыбы

Не забудьте добавить на стол несколько крупных купюр и других признаков богатства. Эта Новогодняя ночь может исполнить ваше денежное желание.

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