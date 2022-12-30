Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Львам советуют встретить Новый год подальше от дома, а Стрельцам - порадовать своего внутреннего ребенка
Овны
В этом году Луна решила встретить Новый год в гостях у вашего знака. Это прекрасно, вам остается лишь добавить мягкости и уюта в этот праздничный день.
Тельцы
Лучшего дня для того, чтобы загадать желание просто не придумаешь! Вам сегодня следует выделить время на мечты и планы. И обязательно запишите их на красивой бумаге.
Близнецы
Звезды советуют провести последнюю пятницу этого года так, как хочется. Позвольте себе уйти в отрыв и сбросить энергию, от которой хочется избавиться.
Раки
Если вы хотите загадать желание о любви и романтике - добавьте на новогодний стол сердечек. Если же интересуют деньги… Поищите ритуалы сами и выберете наиболее вам понравившийся!
Львы
Вам этот Новый год лучше встретить подальше от дома, чтобы впустить в свою жизнь позитивные перемены. Самый крутой вариант – город, в котором вы впервые.
Девы
В уходящем году вы научились замечать то, мимо чего раньше проходили мимо. Это редкое качество, продолжайте его совершенствовать и становиться еще креативнее.
Весы
Вы в этом году будете встречать Новый год с романтическим настроением. Луна в Овне уверяет, что противоположный пол это тоже обязательно заметит!
Скорпионы
Обязательно сделайте завтра свои любимые ритуалы, даже если будет совсем мало времени. Это поможет вам быть увереннее в себе, а значит – успешнее.
Стрельцы
Вам очень не хватает детства! Купите себе мягкую игрушку, если хочется. Или пригласите на завтра Деда мороза – порадуйте своего внутреннего ребенка. Пусть даже близкие крутят пальцем у виска.
Козероги
Как всегда, в момент Нового года Солнце займет самый лучший, королевский градус Козерога. Подготовьтесь к этому как следует - заранее придумайте свое желание!
Водолеи
Вы встретите Новый год с телефоном в руках – уж слишком многие захотят вам позвонить! Не забудьте записать или проговорить свои желания, а можно и пропеть!
Рыбы
Не забудьте добавить на стол несколько крупных купюр и других признаков богатства. Эта Новогодняя ночь может исполнить ваше денежное желание.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"