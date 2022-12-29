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Украинские боевики бросают позиции из-за высоких потерь

11:41
  • четверг
  • 29 декабря 2022

В рядах ВСУ - массовое дезертирство

Украинские боевики открыли массированный огонь по Донецку. Разрушения - в Куйбышевском районе. Погибла женщина, ещё три человека ранены. Повреждены жилые дома, продуктовый магазин, школа и здание пенсионного фонда. Также ВСУ нанесли удары по Сватову в ЛНР. Российские войска подавляют вражескую технику. Продолжается наступление на Артёмовском направлении. Из-за высоких потерь националисты бросают позиции.
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Укрепрайон ВСУ на южных окраинах Артемовска танки обходят с фланга. Когда в прицел стал отчетливо виден полуразрушенный дом, где у националистов огневые точки, машины открыли огонь.

Прямое попадание. Опорные пункты боевиков тяжелая техника буквально ровняет с землей. Сами танки постоянно меняют позиции. Маневрируют в лесопосадке. Экипажи рассчитывают дистанцию выстрелов так, что националисты ответным огнем "Джевелинов" их просто не могут достать.

Уцелевшую бронетехнику радикалы прячут в городской застройке. Надеясь использовать ее в уличных боях. Но между высотками неповоротливые машины становятся легкой добычей наших разведчиков. Вот подбитый польский танк. А это уже британский "Мастифф". Рядом американский броневик. Боевики пытались пойти в контратаку. Успели проехать метров 300. Но их в засаде уже ждали российские десантники. Каждый день в Донбассе десятки образцов западной помощи точными выстрелами превращаются в металлолом.

Сегодня, и это признает даже генштаб ВСУ, у российских артиллеристов на Соледарском направлении 100-кратное превосходство в пушках, системах залпового огня и минометах.

Преимущество в артиллерии позволило достичь такой плотности огня, что потери националистов сегодня в 30 раз выше, чем у российской группировки. В поселке Опытное, это пригород Артемовска, сегодня сломана последняя линия обороны ВСУ. Весь населенный пункт под контролем спецназа.

Еще сутки назад даже в развалинах было опасно. Националисты пристреляли каждый пролом в стенах и каждую тропу во дворах. Российскому спецназу в Артемовске противостоят 27 бригад, 5 отдельных батальонов и отряд сил специальных операций. Но удержать фронт ВСУ все равно не могут. Масштабы дезертирства такие, что командирами подразделений приходится назначать польских наемников. Украинским офицерам, которые все чаще сдаются в плен, Генштаб ВСУ уже не доверяет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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