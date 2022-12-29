Шойгу обсудил работу группы по координации спецоперации

Первое ее заседание состоялось в столице

Социальная и правовая защита участников спецоперации и их семей, обеспечение военнослужащих всем необходимым - этими и многими другими вопросами займется специальная рабочая группа, созданная по распоряжению президента.

Первое её заседание прошло в Москве. В Министерстве обороны собрались военные, депутаты и сенаторы, представители местной власти всех регионов, лидеры общественных организаций. Как заявил глава оборонного ведомства, работа, которой предстоит заняться координационной группе, очень важна и потребует максимальной вовлеченности всех её участников.

"Та самая мобилизация, о которой мы все так много говорили и писали, она касается всех и каждого: каждого субъекта, каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов", - заявил Шойгу.

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