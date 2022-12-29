Киев обвинили в откровенной русофобии

Декоммунизация призывает напрочь разорвать все, что связано с Россией

Украинская власть не является самостоятельной и не способна к переговорам. Об этом заявил Сергей Лавров в эксклюзивном интервью агентству "Россия сегодня". Министр напомнил, что представители Киева - откровенные русофобы. Очередной пример ненависти ко всему русскому продемонстрировала администрация Одессы. В городе продолжают бороться с памятниками и общим историческим наследием.

Под покровом ночи в Одессе люди в масках буквально по частям разбирают памятники Екатерине II и ее сподвижникам, а также великому российскому полководцу Суворову.

Пару минут - и каменная фигура уже на земле. Впрочем, монументы не раз подвергались осквернению. Их обливали краской, разрисовывали свастикой, надевали колпак палача, накидывали петлю. И вот окончательно снесли.

В ноябре такое решение принял Одесский горсовет, в котором таким способом решили забыть историю. Памятник основательнице Одессы, российской императрицы простоял на Екатерининской площади в общем 100 лет. Теперь на этом месте установили украинский флаг.

Так называемая декоммунизация призывает напрочь разорвать все, что связано с Россией. На днях в той же Одесской области мужчина попытался пырнуть ножом священника в храме во время службы. Череда репрессий против канонической Православной церкви на Украине продолжается. Обыски, издевательства над священнослужителями, которые хоть как-то продолжают вести диалог с Москвой.

А Деда Мороза вообще не существует. Такие билборды стали появляться на улицах украинских городов. Заменили волшебника бойцы батальона "Азов", который запрещен в России. Теперь сказку о том, как они спасали елочку, обещают показать детям в детском саду. А если Дед Мороз вдруг все-таки придет на новогодний утренник – сразу донос в СБУ. Так поступил мэр города Лебедина. Сказочных персонажей он назвал коммунистической агитацией. Впрочем, это только начало, говорит советник офиса президента Украины в интервью, которое он дал иноагенту журналистке Юлии Латыниной (внесена в реестр иноагентов-физлиц на территории России).

- Какое общество вы хотите построить в Украине? Как это практически будет выглядеть?

- Мы доверяем человеку по умолчанию. Человеку, организации, физическому лицу, юридическому. Пока не доказано обратное. Вот если доказал обратное, то мы выясняем, это случайность или система. Если это система, то такой человек репрессируется разными демократическими способами.

Такое будущее видят на Украине, а значит, говорить о мире с Москвой пока не получится. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в эксклюзивном интервью агентству "Россия сегодня".

Об иллюзиях Зеленского и на Западе наслышаны. Накануне украинский президент выступил в Раде и подвел итоги уходящего года: "Наше главное достижение во внешней политике за этот год - мы показали, что ни одно европейское объединение не будет достаточно сильным. Именно поэтому во всех странах Евросоюза уверенное большинство граждан поддерживают Украину и вхождение Украины в ЕС".

Эта сильная Украина, которая буквально высасывает последние деньги с Запада, истощая запасы вооружения и бюджеты страны. Некоторые европейские политики призывают властей одуматься и заняться проблемами рядовых граждан.

Американцы в соцсетях распространяют десятки видеороликов, во что превратились некогда процветающие Штаты. Улицы городов усеяны мусором. Грязь, разруха, нищета. Телеканалы США, транслируя эти кадры, рядом показывают видео недавнего приезда в Вашингтон Зеленского, которому с легкой руки Джо Байдена подарили еще 45 миллиардов долларов.

"О, честно, хватит! Вы слышали, как нынешний лидер Республиканской партии сказал, что помощь Украине является приоритетом номер один для Соединенных Штатов. Он сказал это, а не энергетический кризис, с которым мы столкнулись, нет, не рекордная инфляция за 41 год, нет, не преступники, бегающие по улицам и воруют, убивают людей, нет", - отметил Дэн Болл, телеведущий программы "Настоящая Америка".

Впрочем, больше всего людей возмутило, что американский президент не стал посещать северные штаты, которые оказались во власти сильного снежного шторма. Вместо этого Джо Байден отправился с семьей в очередной отпуск на остров Санта-Крус.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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