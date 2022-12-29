Собянин высоко оценил профессионализм сотрудников "Службы 112"

Мэр Москвы назвал их ангелами-хранителями города

Десять лет назад главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов "Служба 112" объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как подчеркнул градоначальник, московская "Служба 112" стала крупнейшей и наиболее продвинутой в России. В единую систему интегрированы все оперативные службы города: пожарные и спасатели (101), полиция (102), скорая помощь (103), Мосгаз (104), "Антитеррор", более 200 районных диспетчерских служб ЖКХ, Центр организации дорожного движения, "Мосводоканал", а также службы 112 Московской и Калужской областей и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Сообщить о происшествии по номеру 112 можно с мобильного или стационарного телефона, либо SMS-сообщением. Дополнительно операторы мобильной связи передают в систему геолокацию абонента. Вызовы принимают и обрабатывают 125 операторов, время ожидания ответа оператора составляет всего шесть секунд.

В настоящее время операторы системы ежесуточно принимают 20 тысяч звонков – 65% всех вызовов, поступающих в городские экстренные службы. Остальные 35% – звонки на традиционные номера 101, 102, 103 и другие. Прием и обработку экстренных вызовов обеспечивают 778 сотрудников "Службы 112", работающих посменно в круглосуточном режиме.

Как подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге, не будет преувеличением назвать сотрудников "Службы 112" ангелами-хранителями Москвы.

Ранее Сергей Собянин отметил, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы, что в столице создана современная и эффективная служба экстренного реагирования, в составе которой — 14 тысяч высококвалифицированных специалистов.

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