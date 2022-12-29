ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин высоко оценил профессионализм сотрудников "Службы 112"

09:17
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Мэр Москвы назвал их ангелами-хранителями города

Десять лет назад главным экстренным номером России стал 112. Не отказываясь от старых номеров, центры обработки вызовов "Служба 112" объединили в себе экстренные службы регионов и муниципалитетов. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Как подчеркнул градоначальник, московская "Служба 112" стала крупнейшей и наиболее продвинутой в России. В единую систему интегрированы все оперативные службы города: пожарные и спасатели (101), полиция (102), скорая помощь (103), Мосгаз (104), "Антитеррор", более 200 районных диспетчерских служб ЖКХ, Центр организации дорожного движения, "Мосводоканал", а также службы 112 Московской и Калужской областей и система ЭРА-ГЛОНАСС.

Сообщить о происшествии по номеру 112 можно с мобильного или стационарного телефона, либо SMS-сообщением. Дополнительно операторы мобильной связи передают в систему геолокацию абонента. Вызовы принимают и обрабатывают 125 операторов, время ожидания ответа оператора составляет всего шесть секунд.

В настоящее время операторы системы ежесуточно принимают 20 тысяч звонков – 65% всех вызовов, поступающих в городские экстренные службы. Остальные 35% – звонки на традиционные номера 101, 102, 103 и другие. Прием и обработку экстренных вызовов обеспечивают 778 сотрудников "Службы 112", работающих посменно в круглосуточном режиме.

Как подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге, не будет преувеличением назвать сотрудников "Службы 112" ангелами-хранителями Москвы.

Ранее Сергей Собянин отметил, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы, что в столице создана современная и эффективная служба экстренного реагирования, в составе которой — 14 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники "Службы 112"
Сотрудники "Службы 112"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.