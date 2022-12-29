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Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

11:53
  • четверг
  • 29 декабря 2022

США и ЕС предоставили Белграду гарантии безопасности протестующих

Косовские сербы сегодня начнут разбор баррикад на севере края. Демонтаж займёт один-два дня. Об заявил сообщил президент Александр Вучич после долгих переговоров с населением сербских районов.

Глава государства попросил соотечественников убрать заграждения и разойтись по домам. Он сообщил, что США и ЕС предоставили Белграду гарантии безопасности протестующих, исключающие их арест или судебное преследование.

Власти считают заверения Вашингтона и Брюсселя более серьёзными, чем когда-либо. Демонстранты согласились, но выдвинули ряд требований. Среди них - сохранения статуса края как автономного в составе Сербии. Если албанцы не прекратят агрессивные действия, протестующие пообещали вновь возвести баррикады и навсегда отрезать север непризнанной республики от южных районов.

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