В Канаде поселок полностью покрылся льдом

Местные жители с ужасом ждут оттепели

В Канаде устраняют последствия сильнейшего снежного шторма, который обрушился на восток страны. Один из посёлков в провинции Онтарио полностью обледенел. Многометровые волны сначала затопили поселение, а потом - замёрзли. И теперь дома покрыты толстой коркой льда - от земли до самой крыши. Сказочно красивый пейзаж местных жителей не радует.

Городок Кристал Бич в канадской провинции Онтарио вполне оправдывает свое название. Толстым слоем льда покрыты все дома. Последствие сильного шторма на озере Эри.

Когда стихия утихла, на проделки природы посмотрели по-другому. Какое-то время сказочная картинка даже радовала. Но теперь местные жители с ужасом ждут, что будет, когда начнется полноценная оттепель. Уже сейчас понятно - домовладельцы столкнутся с серьезными проблемами.

Слой льда на домах - не менее 30 сантиметров. Местные власти просят людей подготовиться к наводнению. Прежде всего, вынести все ценные вещи из подвалов. Есть вероятность, что дороги будут перекрывать, а людей - эвакуировать. Но пока еще здесь красиво - на Кристальный берег, который теперь и правда кристальный, спешат туристы и фотографы.

Новые испытания погодой у местных жителей вот-вот начнутся. Уже сегодня в Онтарио столбики термометров поднимутся до плюс девяти.

Кристина Мамиконян, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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