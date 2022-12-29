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Для семей участников спецоперации провели экскурсию на Красной площади

12:11
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Им показали основные достопримечательности

Большой новогодний праздник для детей военнослужащих. В Москву прибыла новая группа членов семей участников спецоперации по защите Донбасса.

Для юных россиян провели экскурсию на Красной площади. Гиды и волонтёры показали основные достопримечательности, рассказали об истории Москвы. И это только часть масштабной программы.

Дети побывают на ВДНХ, посетят Москвариум, музеи и, конечно же, главную елку страны. В этом году в Кремле проходит грандиозное шоу с таинственным названием "Заговор зеркал". Спектакль расскажет о душевной теплоте, дружбе и добрых поступках.

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