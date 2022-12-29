Ученые МГУ сделали огромный шаг в развитии альтернативной энергетики

Изучена возможность инкапсуляции гибридного перовскита

Российские учёные предложили универсальный метод повышения стабильности солнечных батарей. Благодаря их разработкам в будущем можно будет существенно снизить стоимость альтернативных источников энергии, при этом увеличив их мощность.

За этим черным слоем гибридного перовскита - будущее солнечной энергетики. На стеклянной подложке слой - тоньше волоса.

Но кремниевые солнечные элементы уже изучены вдоль и поперек. И прибавить им коэффициента полезного действия уже не получается. Как говорят химики, они дошли до степени своей зрелости. А вот гибридные перовскиты готовы побороться за первенство в выработке мощности.

"При этом они потенциально существенно дешевле. А самое главное - они могут с этим кремнием вместе, так называемым тандемом, позволять получать КПД существенно выше, чем известные на сегодняшний день технологии", - рассказал Алексей Тарасов, заведующей лабораторией новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ.

Ученые факультета наук о материалах МГУ уже не один год проводят с этим веществом эксперименты, как, впрочем, и их коллеги со всего мира. При том, что гибридный перовскит очень эффективен, он не очень управляем - говоря профессиональным языком, не очень стабилен.

Гибридный перовскит легко впадает в реакции с кислородом и водой, которые содержатся в воздухе, а значит - теряет эффективность. Поэтому он до сих пор и не используется в промышленном производстве солнечных батарей.

"Один из методов борьбы с этим - так называемая инкапсуляция. То есть нужно закрыть солнечный элемент в какую-то корочку, которая полностью исключит возможность поступления к нему извне кислорода, влаги", - пояснил Алексей Тарасов.

Оказалось, фторид магния идеально подходит. Вещество дешевое и, к тому же, увеличивает прозрачность солнечного элемента для солнечного света. Своим открытием ученые поделились в престижном международном журнале Journal of Energy Chemistry.

"Первые солнечные элементы перовскитные - они могли проработать 15 минут всего. А сегодняшние солнечные элементы работают тысячу, три тысячи часов в зависимости от условий", - отметил Алексей Тарасов.

В этой лаборатории много собранного руками самих ученых. В том числе и эта установка для напыления различных материалов поверх инкапсулированного слоя перовскита. Ищут вещества, которые могут придать такому солнечному элементу различные дополнительные функции.

Химики - люди с юмором. В таких коробках - подписанных - кладбище солнечных элементов - хранятся образцы, с которыми работали в лаборатории. Правда, они не такие уж и мертвые. Скорее, это картотека. Иногда нужно вернуться к какой-то версии, чтобы заново ее проанализировать. Так криминалисты хранят улики с места преступления.

Пока образцы маленькие. Но всех их используют по максимуму. В этой установке, кстати, тоже собранной самостоятельно, на образцы светят лампой, имитирующей солнце.

"Для того, чтобы в режиме онлайн измерять КПД солнечного элемента, мы помещаем их в специальный держатель, который их позволяет также нагревать. В нем имеются электрические контакты для того, чтобы присоединить каждый отдельный солнечный элемент к специальному измерительному оборудованию", - пояснил Николай Белич, научный сотрудник лаборатории новых материалов для солнечной энергетики факультета наук о материалах МГУ.

Возможность инкапсуляции гибридного перовскита, которую открыли химики МГУ, огромный шаг вперед в развитии альтернативной энергетики. А это значит, что промышленное производство более мощных солнечных батарей - не за горами.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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