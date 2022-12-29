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Володин отметил стойкость политической и экономической систем России

09:57
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Они выстояли под напором санкций

Политическая система России и ее экономика выстояли под напором антироссийских рестрикций Запада. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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Как написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале, в отношении России введено уже более 13 тысяч ограничительных мер. Хотя в США и ЕС предрекали крах российской экономики, она подтвердила свою эффективность и выстояла.

Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее, а 2023 год должен стать годом развития, заявил Володин.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что имеющиеся результаты "не должны успокаивать", поскольку "проблем еще много" и "их необходимо решать".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно состояния и динамики российской экономики не реализовались. За 11 месяцев 2022 года ВВП России сократился всего примерно на 2%. Рост наблюдается в строительстве, сельском хозяйстве и производстве оборудования.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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