Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сообщается о взрывах в крупных украинских городах

В четверг, 29 декабря, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Украинские средства массовой информации сообщают о звуках взрывов в Киеве и Киевской области, а также в Одессе. Кроме того, ночью сообщалось о взрывах в Днепре, Никополе, Сумах и Харькове.

По предварительной информации, работает украинская система противовоздушной обороны. Источники рассказали, что над Киевом была сбита ракета, однако официального подтверждения этой информации нет, сообщает РИА Новости.

21 декабря по всей Украине, за исключением Сумской области, также звучали сирены воздушной тревоги. Вслед за этим мощный взрыв прогремел в Киевской области.

Это не первый подобный случай с октября, когда Россия начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Они стали ответом на теракт на Крымском мосту, организованном спецслужбами Украины.

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