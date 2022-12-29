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Минфин уточнил уровень снижения ВВП в 2022 году

10:42
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Показатель оказался ниже, чем прогнозировали на Западе

Сокращение российской экономики по итогам 2022 года не достигнет даже 3%. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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Как уточнил глава Минфина в эфире телеканала "Россия 24", последние данные говорят о том, что ВВП снизится примерно в пределах до 2,7% за текущий год. При этом Минэкономразвития прогнозировало показатель на уровне 2,9%, а глава Центробанка допускала, что он окажется в районе 3%.

Силуанов отметил, что "еще возможно продолжится снижение по нашим прогнозам в следующем году", однако российские власти предпримут все меры для того, чтобы в 2023 году выйти на положительные экономические тренды.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что негативные прогнозы многих экспертов и западных аналитиков относительно состояния и динамики российской экономики не реализовались.

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом страна прошла 2022 год достаточно уверенно и "демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует".

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