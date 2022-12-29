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В России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

10:23
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Ставка вырастет до 8%

Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года
"Сворачиваем плавно": Путин продлил программу льготной ипотеки

"Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%", — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти - 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос - от 15%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки. Строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан остается одним из безусловных приоритетов российской власти, поэтому сворачивание программы должно быть плавным, заметил российский лидер.

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