В России продлили действие льготной ипотеки до июня 2024 года

Ставка вырастет до 8%

Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июня 2024 года

"Льготная ипотека будет доступна до 1 июля 2024 года по ставке до 8%", — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Заем можно получить на покупку жилья в новостройке, строительство дома или приобретение земельного участка.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти - 12 миллионов рублей, для остальных регионов – шесть миллионов. Первоначальный взнос - от 15%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить программу льготной ипотеки. Строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан остается одним из безусловных приоритетов российской власти, поэтому сворачивание программы должно быть плавным, заметил российский лидер.

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