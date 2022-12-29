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Интеграция энергосистем Крыма и остальной части России завершена

10:56
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Теперь можно обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий

Интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена.

Об этом в четверг сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на совещании с открытия трех подстанций в Крыму в формате ВКС.

"Сейчас энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству мы можем обеспечить независимое энергоснабжение новых территорий России", - сказал он.

Ранее кабмин заявил о готовности помочь в интеграции металлургического комплекса ДНР в российскую промышленность.

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