Россия и КНР завершили совместные морские учения

Китай и Россия в 2022 году поддерживали стратегическое военное сотрудничество на высоком уровне. Такое заявление в четверг, 29 декабря, сделало китайское Министерство обороны.

Как рассказал официальный представитель оборонного ведомства Тань Кэфэй, в 2022 году Москва и Пекин "добросовестно реализовывали" глобальные инициативы в области безопасности.

Стороны также продолжали углублять практические обмены и сотрудничество между своими вооруженными силами и поддерживали стратегическую координацию между армиями двух стран на высоком уровне, цитирует представителя Минобороны Китая ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что недавнее послание Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину "касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства".

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